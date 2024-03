Πούτιν για το μακελειό στη Μόσχα: Οι δράστες είναι ακραίοι ισλαμιστές - Ίσως σχετίζονται με τους ναζί του Κιέβου

Η πολύνεκρη επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε από ριζοσπάστες ισλαμιστές, αλλά το μακελειό εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία εκφοβισμού από την Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall.

«Αυτή η φρικαλεότητα μπορεί να είναι απλώς ένας κρίκος σε μια ολόκληρη σειρά προσπαθειών από εκείνους που βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα μας από το 2014, από τα χέρια του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου», δήλωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση «ήλπιζαν να σπείρουν τον πανικό και τη διχόνοια στην κοινωνία μας, αλλά συνάντησαν την ενότητα και την αποφασιστικότητα να αντισταθούν σε αυτό το κακό».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε, σύμφωνα με το NEXTA, ότι «γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατική επίθεση έγινε από τα χέρια ριζοσπαστών ισλαμιστών. Μας ενδιαφέρει ποιος τη διέταξε».

«Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί οι τρομοκράτες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος προσπάθησαν να φύγουν στην Ουκρανία, ποιος τους περίμενε εκεί;», ανέφερε ο Πούτιν, επαναλαμβάνοντας τα όσα υποστηρίζει το Κρεμλίνο για την προσπάθεια διαφυγής των δραστών.

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής Bastrykin έκανε επίσης δηλώσεις, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης που συνελήφθησαν τη Δευτέρα παρείχαν στους δράστες της επίθεσης αυτοκίνητο και διαμέρισμα, ενώ μετέφεραν και χρήματα.

Ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε 139 άτομα, δήλωσε.

