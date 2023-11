Πούτιν: Το 2014 θα θεωρούσα τρελό όποιον μου έλεγε πως θα πολεμούσαμε με την Ουκρανία (vid)

Το γεγονός ότι μέχρι το 2014 δεν μπορούσε καν να σκεφτεί πως θα μπορούσε να υπάρξει πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, παραδέχθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Πολιτιστικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ τους και εγώ, μέχρι το 2014 δεν θα μπορούσε να μας περάσει από το μυαλό ότι θα υπάρξει μια τέτοια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας» ενώ πρόσθεσε: «Αν μου είχαν πει πριν από το 2014 ότι αυτό ήταν δυνατό, θα έλεγα: είστε τρελοί; Αλλά παραδέχομαι ότι οι άνθρωποι δεν παρακολουθούσαν, δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε και, φυσικά, μεταξύ άλλων, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του θέση, τη δική του άποψη».

🇷🇺🇺🇦Vladimir Putin on the conflict between Russia and Ukraine: "Before 2014 I couldn't even imagine it was possible" pic.twitter.com/CFqyelZh7N