ΠΟΥ: Τέλος της επιδημίας του ιού Μάρμπουργκ στην Ισημερινή Γουινέα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακήρυξε χθες Πέμπτη το τέλος της επιδημίας του ιού Μάρμπουργκ στην Ισημερινή Γουινέα, η οποία είχε απολογισμό 12 επιβεβαιωμένους θανάτους και 23 πιθανούς εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί, τέσσερις μήνες μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στο μικρό κράτος της κεντρικής Αφρικής.

«Η επιδημία του ιού Μάρμπουργκ στην Ισημερινή Γουινέα έλαβε τέλος (...) καθώς δεν αναφέρθηκε κανένα νέο κρούσμα τις 42 ημέρες που ακολούθησαν την ολοκλήρωση της θεραπείας του τελευταίου ασθενούς», ανέφερε ο ΠΟΥ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η επιδημία, η εκδήλωση της οποίας ανακηρύχθηκε τη 13η Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη αυτού του είδους στην Ισημερινή Γουινέα», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΟΥ, που δόθηκε στη δημοσιότητα έξι ημέρες μετά την ανακήρυξη του τέλους στην Τανζανία επιδημίας αυτού του ιού που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, χαρακτηρίζεται εξάδελφος του Έμπολα — και είναι σχεδόν εξίσου φονικός όσο αυτός ο τελευταίος.

«Συνολικά, επιβεβαιώθηκαν στο εργαστήριο 17 κρούσματα και καταγράφηκαν 12 θάνατοι. Επιπλέον, 23 πιθανά κρούσματα ήταν όλα θανατηφόρα», κατά την ίδια πηγή.

#EquatorialGuinea declared the #Marburg outbreak over. My thanks to the affected communities, health workers and the government for their response. I honour those health workers who paid the ultimate price for simply doing their jobs.https://t.co/3bSsramO14