Πόσο θα αντέξει στην πρωθυπουργία η Τρας;

Οι σημερινές εξελίξεις με την αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας που σηματοδοτεί αλλαγή πορείας στην οικονομική πολιτική της Τρας «για να καθησυχαστούν οι αγορές» προκάλεσε ήδη έντονη φημολογία για το πόσο θα αντέξει η ίδια η πρωθυπουργός στη δική της καρέκλα.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά από την αποπομπή του πολιτικού της συμμάχου και φίλου Κουαρτέγκ και την αντικατάσταση του από τον εσωκομματικό της αντίπαλο Χαντ, δημοσιογράφος της Telegraph της έθεσε ευθέως το ερώτημα γιατί πρέπει να παραμείνει στη θέση της δεδομένου ότι με τη σημερινή της κίνηση ανατρέπει την οικονομική ατζέντα βάσει της οποίας εξελέγη στην ηγεσία των Συντηρητικών.

«Είμαι απόλυτα αποφασισμένη να ανταποκριθώ σε αυτό που υποσχέθηκα - να επιτύχω μια υψηλότερη ανάπτυξη, πιο ευημερούν το Ηνωμένο Βασίλειο για να μας δει μέσα στην καταιγίδα που αντιμετωπίζουμε.

«Έχουμε ήδη παραδώσει την εγγύηση τιμής ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τεράστιους λογαριασμούς αυτόν τον χειμώνα.

«Ήταν σωστό, ενόψει των ζητημάτων που είχαμε, να ενεργήσω αποφασιστικά για να διασφαλίσω ότι είχαμε οικονομική σταθερότητα – αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα», απάντησε η Τρας προσπαθώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα.

Η απάντηση όμως δεν φαίνεται να πείθει και ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που έχει φτάσει να διατυπώνεται και ως κουίζ από ταμπλόιντ με το ερώτημα: «Η Τρας θα χάσει τη θέση της πριν χαλάσει ένα μαρούλι;»

Το ερώτημα αυτό απηχεί ένα σχόλιο στην πιο σοβαρή πλευρά του βρετανικού Τύπου. Συγκεκριμένα σε στήλη του Economist με τίτλο «Η Κυρία Iceberg», η Τρας περιγράφεται ως πρωθυπουργός που έχει «ημερομηνία λήξης μαρουλιού».

🚨| NEW: The Economist rips Liz Truss apart, comparing her leadership to a lettuce and nicknaming her “The Iceberg Lady”.



They also say “she is set to be remembered as the prime minister whose grip on power was the shortest in British political history.” pic.twitter.com/PKO25aOL0E