Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς drones και πύραυλοι πετούν πάνω από το Ιράν και τον Περσικό Κόλπο, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθοδηγούν επιβατικά αεροσκάφη μέσα από πιο ασφαλείς, αλλά και πιο πολυσύχναστους εναέριους χώρους κοντά στις περιοχές σύγκρουσης. Χώρες όπως η Αίγυπτος και η Γεωργία έχουν δει σημαντική αύξηση στην εναέρια κυκλοφορία, καθώς πολλά αεροπλάνα αποφεύγουν τον εναέριο χώρο των εμπόλεμων περιοχών.

Σύμφωνα με το BBC, οι ελεγκτές εργάζονται σε ομάδες, όπου κάθε άτομο παρακολουθεί διαφορετικό τμήμα του χάρτη και συντονίζεται με τους συναδέλφους του για τα αεροσκάφη που εισέρχονται και εξέρχονται από τον εναέριο χώρο. Σε μια κανονική ημέρα, ένας ελεγκτής μπορεί να διαχειρίζεται περίπου έξι αεροσκάφη ταυτόχρονα. Σε περιόδους πολέμου όμως, αυτός ο αριθμός μπορεί να διπλασιαστεί.

BBC/FlightRadar24

Ο πρώην ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, Μπράιαν Ρος, με 18 χρόνια εμπειρίας, εξηγεί ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διατηρήσει τόσο υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης μόνο για 20 έως 30 λεπτά. Για αυτό τον λόγο, σε περιόδους έντονης κίνησης προστίθενται περισσότεροι ελεγκτές και οι βάρδιες γίνονται μικρότερες.

Ενώ συνήθως οι βάρδιες διαρκούν 45 έως 60 λεπτά με διάλειμμα 20–30 λεπτών, σε περιόδους σύγκρουσης μπορεί να περιορίζονται σε μόλις 20 λεπτά εργασίας και 20 λεπτά ανάπαυσης. Όπως λέει ο ίδιος, οι ελεγκτές σήμερα αντιμετωπίζουν «απίστευτες βάρδιες και τεράστιο όγκο κυκλοφορίας».

Η κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines το 2014 στην ανατολική Ουκρανία, που στοίχισε τη ζωή σε 298 ανθρώπους, αποτελεί τραγικό παράδειγμα του κινδύνου που μπορεί να δημιουργήσει ένας πόλεμος για τα πολιτικά αεροσκάφη.

Την περασμένη εβδομάδα, έξι Αμερικανοί σκοτώθηκαν όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να συντονίζονται με τους πιλότους σχετικά με τη διαδρομή, τα καύσιμα και τα πιθανά αεροδρόμια προσγείωσης όταν ο εναέριος χώρος αλλάζει ή είναι υπερβολικά γεμάτος. Παράλληλα, διασφαλίζουν ότι τα αεροσκάφη διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ τους, καθώς τα μεγάλα επιβατικά αεροπλάνα δημιουργούν ισχυρές αναταράξεις.

Ένας πιλότος με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας εξηγεί ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζονται εκ των προτέρων για να αποφύγουν επικίνδυνες περιοχές. Οι πιλότοι επίσης μεταφέρουν περισσότερο καύσιμο ώστε να μπορούν να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν αν χρειαστεί.

Σημειώνεται, τα μέλη του πληρώματος καμπίνας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ηρεμία των επιβατών σε περιόδους έντασης. Όπως αναφέρει μια αεροσυνοδός, η δουλειά τους δεν περιορίζεται στο σερβίρισμα φαγητού αλλά αφορά κυρίως την ασφάλεια των επιβατών, ενώ παρά τις δυσκολίες των αλλαγών στα δρομολόγια, πολλοί βλέπουν το επάγγελμα ως τρόπο ζωής και πάθος.