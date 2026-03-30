Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απρόσμενης ενεργειακής εξέλιξης, καθώς ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά. Η σύγκρουση έχει ανατρέψει την εικόνα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών ως αξιόπιστων προμηθευτών φθηνού πετρελαίου, δημιουργώντας ένα χαοτικό σκηνικό μέσα στο οποίο η Τεχεράνη όχι μόνο αντέχει, αλλά φαίνεται να ενισχύεται οικονομικά, όπως αναφέρει το Economist.

Παρά τις στρατιωτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν αυξάνει τα έσοδά του από το πετρέλαιο, στόχο που είχε επισημάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρες μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 15% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ενώ οι περισσότερες χώρες του Κόλπου βλέπουν την παραγωγή και τα έσοδά τους να καταρρέουν, οι ιρανικές εξαγωγές συνεχίζονται σχεδόν απρόσκοπτα, με τα ημερήσια έσοδα να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών.

Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την ανθεκτικότητα παίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της παραγωγής και των εσόδων. Το ιρανικό μοντέλο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: πωλήσεις, μεταφορές και χρηματοοικονομικά δίκτυα. Αντί για μια κεντρικά ελεγχόμενη διαδικασία, διάφορες κρατικές και παρακρατικές οντότητες λαμβάνουν «μερίδια» πετρελαίου, τα οποία μετατρέπουν σε ρευστό μέσω ιδιωτικών δικτύων, καθιστώντας το σύστημα δύσκολο να διαλυθεί ακόμη και με στρατιωτικά πλήγματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν τη θαλάσσια μεταφορά, συνοδεύοντας τάνκερ και χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως απενεργοποίηση πομπών, παραποίηση στοιχείων και μεταφορτώσεις φορτίων εν πλω για να αποκρύπτεται η προέλευση του πετρελαίου. Παράλληλα, το Ιράν έχει αναπτύξει ένα περίπλοκο δίκτυο «σκιωδών» τραπεζικών συναλλαγών με εταιρείες-βιτρίνες και λογαριασμούς σε μικρές τράπεζες κυρίως στην Ασία, καθιστώντας την ιχνηλάτηση των εσόδων σχεδόν αδύνατη.

Η Κίνα απορροφά πάνω από το 90% των ιρανικών εξαγωγών, χρησιμοποιώντας μικρά ανεξάρτητα διυλιστήρια («teapots») σε συνεργασία με μεγάλες κρατικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας τη ροή πετρελαίου ακόμη και υπό καθεστώς κυρώσεων. Η αύξηση των τιμών λόγω περιορισμένης προσφοράς από άλλες χώρες του Κόλπου ενισχύει περαιτέρω τα έσοδα της Τεχεράνης.

Το παράδοξο είναι εμφανές: ενώ το Ιράν δέχεται στρατιωτική πίεση, καταφέρνει να ενισχύει τα οικονομικά του μέσω της ενεργειακής αγοράς. Η ευελιξία του δικτύου, οι αποκεντρωμένες εξαγωγές και η κινεζική στήριξη το καθιστούν έναν απρόβλεπτο «νικητή» της σύγκρουσης, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία για τα έσοδα και την επιρροή του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.