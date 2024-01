Ποντόλιακ: Με βορειοκορεάτικους πυραύλους μας χτύπησε η Ρωσία

Με πυραύλους που προμηθεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα, χτύπησε η Ρωσία την Ουκρανία, για πρώτη φορά από την εισβολή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντόλιακ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ισχυρισμό της Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία συγκάλυψη... στο πλαίσιο του απόλυτου γενοκτονικού πολέμου της, η Ρωσική Ομοσπονδία για πρώτη φορά χτύπησε το έδαφος της Ουκρανίας με πυραύλους που έλαβε από... τη Βόρεια Κορέα», έγραψε ο Ποντόλιακ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με το Reuters, o Ποντόλιακ δεν παρείχε αποδείξεις για το ότι οι πύραυλοι ήταν βορειοκορεατικοί. Στην ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η Ουάσινγκτον επικαλέστηκε αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες.

«(Η Ρωσία) επιτίθεται στους Ουκρανούς με πυραύλους που έλαβε από ένα κράτος όπου οι πολίτες βασανίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης επειδή έχουν ένα μη καταγεγραμμένο ραδιόφωνο, μιλούν με έναν τουρίστα, παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές», δήλωσε ο Podolyak.

Νωρίτερα την Παρασκευή, κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο κυβερνήτης της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας του Χάρκοβο δήλωσε ότι πύραυλοι που είχαν παραχθεί εκτός Ρωσίας είχαν εκτοξευθεί στην επαρχία στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι εισαγγελείς της περιοχής του Χάρκοβο δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για τη χώρα προέλευσης τριών πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία για να πλήξουν την πρωτεύουσα της επαρχίας την Τρίτη. Στην ανακοίνωσή τους δεν κατονομάζουν τη Βόρεια Κορέα.

Από την επίθεση αυτή στην πόλη Χάρκοβο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν 62, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι δεν μπορούσε ακόμη να επιβεβαιώσει τη χώρα κατασκευής των εν λόγω πυραύλων.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανέφεραν συγκεκριμένα τι είδους πυραύλους είχε στείλει η Πιονγκγιάνγκ στη Ρωσία, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι είχαν βεληνεκές περίπου 900 χιλιομέτρων (550 μιλίων). Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα ένα γραφικό που φαίνεται να δείχνει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς (SRBM) KN-23 και KN-25.

Η Βόρεια Κορέα τελεί υπό εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών από τότε που δοκίμασε για πρώτη φορά πυρηνική βόμβα το 2006.

Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ -που εγκρίθηκαν με τη ρωσική υποστήριξη- απαγορεύουν στις χώρες να εμπορεύονται όπλα ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό με τη Βόρεια Κορέα.

Τον Νοέμβριο, οι αρχές της Νότιας Κορέας δήλωσαν ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να έχει προμηθεύσει SRBM στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας όπλων που περιλάμβανε επίσης αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, βλήματα πυροβολικού και όλμων και τουφέκια.

Τόσο η Μόσχα όσο και η Πιονγκγιάνγκ έχουν προηγουμένως αρνηθεί τη διενέργεια οποιασδήποτε συμφωνίας όπλων, αλλά ορκίστηκαν πέρυσι να εμβαθύνουν τις στρατιωτικές σχέσεις.

Ο Λευκός Οίκος επέμενε ωστόσο ότι η Ρωσία προμηθεύτηκε πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα για να πλήξει την Ουκρανία

There is no longer any disguise... As part of its outright genocidal war, the Russian Federation for the first time struck at the territory of #Ukraine with missiles received from... North Korea. The masks are completely off. The #Moscow regime is no longer concealing its…