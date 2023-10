Πομπώδης φιέστα από Ερντογάν με 100 πολεμικά πλοία στο Βόσπορο

Μια ακόμη φιέστα, φαραωνικού τύπου, πραγματοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τα 100 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας, δημιουργώντας νηοπομπή 100 πολεμικών πλοίων στο Βόσπορο και αεροπορικές επιδείξεις με ακροβατικούς ελιγμούς.

Η πραγματοποίηση της νηοπομπής με τον ονομασία «100 πλοία στο 100ο έτος», τα 100 πλοία, συμπεριλαμβανομένων φρεγατών, κορβέτες νησιώτικης κλάσης, πλοία ναρκών, αμφίβια πλοία, περιπολικά, πλοία επιμελητείας, σκάφη εφόδου και υποβρύχια εισήλθαν στον Βόσπορο από τα Δαρδανέλια στις 17.00 για την επίσημη παρέλαση. Την ίδια στιγμή πολεμικά αεροπλάνα έκανα επιδείξεις ακροβατικών ελιγμών.

Turkish F-16 fighter jet passing below one of the Bosphorus bridges today as part of the massive military parade to honor Turkish Republic’s 100 years #Turkey #JTAC pic.twitter.com/1AjLBQ6Wl1