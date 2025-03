Πολωνία: Ο Ζελένσκι πρέπει να επιστρέψει στις συνομιλίες με τον Τραμπ

Πίσω στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό έκρινε ο Πολωνός πρόεδρος, Αντρέι Ντούντα, τονίζοντας ότι δεν βλέπει άλλη δύναμη στον κόσμο πλην των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

Τα παραπάνω αναφέρει η ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας ότι η δήλωση του Ντούντα γίνεται στον απόηχο της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ στο Λευκό Οίκο σχετικά με τον πόλεμο με την Ρωσία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί για τον τερματισμό της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε το Σάββατο (01/03) νέα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την «εκρηκτική» συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One για να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο και αναφέρθηκε και πάλι με ειρωνικούς και απαξιωτικούς χαρακτηισμούς για τον Ζελένσκι.

Οι συνομιλίες με τον Ζελένσκι «δεν πήγαν καλά από τη σκοπιά του» είπε ειρωνικά και τον αποκάλεσε κοροϊδευτικά «μεγάλο πρόσωπο».

«Τώρα θέλει να επιστρέψει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν πόλεμο 10 ετών μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά ειρήνη.

«Δεν ήθελε να συμφωνήσει σε μία κατάπαυση του πυρός. Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμέσως», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θέλω κατάπαυση του πυρός τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Λέει, “Ω, δεν θέλω κατάπαυση του πυρός”. Λοιπόν, ξαφνικά, είναι μεγάλο κεφάλι, επειδή έχει τις ΗΠΑ με το μέρος του. Είτε θα το τερματίσουμε είτε θα τον αφήσουμε να το πολεμήσει. Και αν το παλέψει, δεν θα είναι όμορφο. Γιατί χωρίς εμάς, δεν κερδίζει, επιτρέψτε μου να σας πω».

"He wants to come back right now... I can't do that" After a heated clash in the Oval Office with Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump said it "did not work out great from his standpoint" and mockingly called him a "big shot" Latest ➡️ https://t.co/hnzlltXPOC 📺 Sky 501 pic.twitter.com/K8YKkeBcSc

Περιγράφοντας τη συνάντηση ο Τραμπ υπαγόρευσε τους όρους που θα ήθελε να ακούσει από τον Ζελένσκι: «Έλεγε συνέχεια "ο Πούτιν έκανε αυτό, ο Πούτιν έκανε εκείνο", όλο αρνητικά πράγματα. Πρέπει να πει θέλω ειρήνη, δεν θέλω άλλο αυτό τον πόλεμο. Οι άνθρωποί του πεθαίνουν. Δεν έχει τα χαρτιά να παίξει», τόνισε.

«Ένα συμβόλαιο, αν θέλεις να τερματίσεις τον πόλεμο, υπογράφεις μια συμφωνία. Αυτό θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα. Χρειάζεται χρόνος. Εγώ θέλω να τελειώσει αμέσως. Και νομίζω ότι αν είχατε μια κατάπαυση του πυρός – θα ήταν μια πραγματική κατάπαυση του πυρός που θα τελείωνε τον πόλεμο. Αλλά δεν θέλει να το κάνει αυτό; Δεν πειράζει. Κάντε μια καλύτερη συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε αν έδιωξε τον Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο. «Δεν χρειάζεται να σας απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ξέρετε την απάντηση».

Σε ερώτηση αν εμπιστεύεται περισσότερον το Πούτιν από τον Ζελένσκι είπε: «Δεν είναι ότι εμπιστεύομαι ή δεν εμπιστεύομαι κάποιον. Θέλω να κλείσει μια συμφωνία».

«Είδατε αυτό που είδα εγώ σήμερα», είπε ο Τραμπ. «Αυτός είναι ένας άνθρωπος που θέλει από εμάς να υπογράψουμε και να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε.

Από τη μεριά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο (01/03) με ανάρτησή του στο X ότι είναι «πολύ σημαντικό» να ακούγεται τι συμβαίνει στη χώρα του και κανείς να μην την ξεχάσει.

Η ανάρτηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την αντιπαράθεση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

I visited Ukraine House in Washington where I met with the Ukrainian community.



It is crucial for us that Ukraine's voice continues to be heard and that no one forgets about it—both during the war and after. People in Ukraine must know that they are not alone, and that their… pic.twitter.com/Z36s2T42SS