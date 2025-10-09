Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών, υποδεικνύοντας ότι ο διορισμός θα γίνει το αργότερο έως το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αναμένει τον διορισμό ενός νέου πρωθυπουργού — και όχι τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών ή την παραίτηση του Μακρόν — προκειμένου να επιλυθεί η πολιτική κρίση.

Όπως αναφέρει το France 24, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν τα τελευταία επεισόδια σε τρεις ταραχώδεις ημέρες πολιτικού δράματος που συγκλόνισαν τη Γαλλία και προκάλεσαν ανησυχία για τη σταθερότητα ενός βασικού μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπήρξε καμία ένδειξη για την ταυτότητα του νέου πρωθυπουργού. Εάν ο Λεκόρνου δεν επαναδιοριστεί, ο επόμενος θα είναι ο όγδοος πρωθυπουργός της προεδρίας Μακρόν.

Η κλιμάκωση της κρίσης έχει εξελιχθεί στη σοβαρότερη πολιτική πονοκεφαλιά του Μακρόν από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2017, με στενούς του συμμάχους να τον εγκαταλείπουν και τον αρχηγό του κράτους να εμφανίζεται ολοένα και πιο απομονωμένος.

Ο Λεκορνί υπονοώντας ότι μπορεί να σχηματιστεί μια πιο τεχνοκρατική κυβέρνηση, ο Λεκόρνου δήλωσε ότι τα πρόσωπα του νέου υπουργικού συμβουλίου δεν θα πρέπει να έχουν «φιλοδοξίες» να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Λεκόρνου δεν έδωσε καμία ένδειξη για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά υπαινίχθηκε ότι δεν θα επαναδιοριστεί — χωρίς ωστόσο να αποκλείει εντελώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Λεπέν δήλωσε την Τετάρτη ότι θα μπλοκάρει κάθε ενέργεια οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης και θα «ψηφίζει εναντίον όλων των μέτρων».

Το αντι-μεταναστευτικό κόμμα της Λεπέν βλέπει τώρα τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ να κερδίσει την εξουσία στις προεδρικές εκλογές του 2027, καθώς ο Μακρόν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος έχοντας ήδη υπηρετήσει δύο θητείες.

Κρίσιμος για την επιβίωση του προεδρικού στρατοπέδου θα μπορούσε να αποδειχθεί ο ρόλος των Σοσιαλιστών, τους οποίους ο Μακρόν προσπαθεί εδώ και καιρό να αποσπάσει από τη γενικότερη αριστερή συμμαχία.

Ωστόσο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, εξερχόμενος από συνάντησή του με τον Λεκόρνου το πρωί της Τετάρτης, εξέφρασε τη λύπη του ότι ο πρωθυπουργός «δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση» πως η μεταρρύθμιση των συντάξεων θα ανασταλεί.