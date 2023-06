Πόλεμος στο Σουδάν: Ο ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ ανακηρύσσεται persona non grata

Ο ειδικός επιτετραμμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Σουδάν, ο γερμανός διπλωμάτης Φόλκερ Πέρτες, ανακηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο από το στρατιωτικό καθεστώς της χώρας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σουδάν ειδοποίησε τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πως ανακήρυξε τον κ. Φόλκερ Πέρτες (...) persona non grata από σήμερα», σύμφωνα με δελτίο Τύπου της διπλωματίας της στρατιωτικής χούντας.

Ο κ. Πέρτες βρισκόταν χθες Πέμπτη στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία) για σειρά διπλωματικών επαφών, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο ΟΗΕ μέσω Twitter.

SRSG for Sudan @volkerperthes had several meetings today in Addis Ababa.

He met @parfait_onanga, UN Special Representative to the African Union, and @ismail_wais , IGAD special envoy.

He also gave a diplomatic briefing hosted by@UKinEthiopia. pic.twitter.com/U9mM1jJcpS