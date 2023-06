Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κραματόρσκ - Τρεις νεκροί

Τρεις νεκροί και 25 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός μετά τον βομβαρδισμό –από ρωσικούς πυραύλους– πολυσύχναστης περιοχής εστιατορίων στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίχορ Κλιμένκο.

BREAKING: At least 3 dead, 25 injured after airstrike hits restaurant in Kramatorsk, Ukraine https://t.co/4kPuoyGxxx

Το Reuters αναφέρει ότι στο σημείο βρίσκονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν την πόλη Κραματόρσκ», δήλωσε ο Πάβλο Κιριλένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

«Εργαζόμαστε τώρα στην πόλη για να καθορίσουμε τον αριθμό των τραυματιών και ενδεχομένως των νεκρών. Αυτό είναι το κέντρο της πόλης. Πρόκειται για δημόσιους χώρους εστίασης γεμάτους με πολίτες».

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν συντρίμμια διάσπαρτα γύρω από ομάδες κτιρίων.

russians shelled Kramatorsk city center, hitting a crowded area near the cafe, the regional governor informed. The information about casualties and damages is being verified now. Terrorist state russia!

Video via Grunt pic.twitter.com/ccMcQlQPbN