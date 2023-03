Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και 29 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη Σλαβιάνσκ (vids)

Ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους ενώ σε 29 ανέρχονται οι τραυματίες στη Σλαβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Υπάρχουν δύο νεκροί και 29 τραυματίες στη Σλαβιάνσκ, διοικητικά κτίρια και γραφεία υπέστησαν ζημιές, όπως και πέντε πολυκατοικίες και επτά σπίτια», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο μέσω του Facebook, διευκρινίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις «έπληξαν το κέντρο της πόλης γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) με δύο πυραύλους S-300».

2 people killed and 29 injured in Russian attack on Sloviansk. Two S-300 hit the city center.



Sloviansk was the first Ukrainian city captured by Russia in 2014, it was liberated after three months and has been on the radar of Russian assault ever since. pic.twitter.com/uZmVSet2ij