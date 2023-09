Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε Λβιβ και Χερσώνα (vid)

Η Ρωσία έπληξε τρεις βιομηχανικές αποθήκες σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη δυτική ουκρανική πόλη Λβιβ νωρίς το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά και σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν επίσης τη Χερσώνα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας δύο πολίτες που επέβαιναν σε τρόλεϊ, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

«Το πρωί, ένας 49χρονος λοχίας της αστυνομίας σκοτώθηκε από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Χερσώνα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Iχόρ Κλιμένκο.

The video shows the aftermath of Russia’s attack drone attack on an industrial warehouse in Lviv tonight.



The area of the fire is over 9000 square meters. The fire is still being extinguished by about 125 rescuers and more than 30 pieces of equipment.



