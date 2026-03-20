Ανάλυση BBC

Από τους εκτοξευμένους λογαριασμούς θέρμανσης στο Γιορκσάιρ έως τα κλειστά σχολεία στο Πακιστάν για εξοικονόμηση πόρων, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές παγκοσμίως.

Όπως σχολιάζει το BBC, καθίσταται σαφές ότι η απάντηση της Τεχεράνης, με στόχο την πρόκληση οικονομικής αναστάτωσης, δεν θα είναι παροδική—και οι συνέπειες είναι άνισες. Δίπλα στους χαμένους, αναδεικνύονται και κερδισμένοι.

Κερδισμένοι: Νορβηγία, Καναδάς, Ρωσία

Παρά τη στροφή στις ΑΠΕ, η παγκόσμια οικονομία παραμένει εξαρτημένη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, οι παραγωγοί ωφελούνται. Ωστόσο, αυτή η κρίση είναι διαφορετική: το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε υποδομές πλήττουν παραγωγούς του Κόλπου, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

Έτσι, χώρες όπως η Νορβηγία και ο Καναδάς ενδέχεται να επωφεληθούν ως εναλλακτικοί προμηθευτές. Μεγαλύτερος ωφελημένος, ωστόσο, φαίνεται να είναι η Ρωσία, καθώς οι πωλήσεις της προς την Ινδία αυξήθηκαν κατά 50%. Εκτιμάται ότι η Μόσχα μπορεί να αποκομίσει έως 5 δισ. δολάρια επιπλέον έως τα τέλη Μαρτίου.

Παράλληλα, η αύξηση χρήσης άνθρακα ευνοεί εξαγωγείς όπως η Ινδονησία.

Χαμένοι: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη

Παρότι οι ΗΠΑ επωφελούνται ως παραγωγός, δεν αποτελούν καθαρό νικητή. Εταιρείες όπως η ExxonMobil έχουν πληγεί από επιθέσεις, ενώ οι παραγωγοί σχιστολιθικού δεν μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή. Κυρίως, οι Αμερικανοί είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας, άρα ευάλωτοι στις αυξήσεις τιμών.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τιμές γύρω στα 140 δολάρια μπορεί να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της οικονομίας. Αντίστοιχα, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο πλήττονται λόγω εξάρτησης από εισαγωγές, με τον πληθωρισμό να ενισχύεται.

Ασία: Στο επίκεντρο του κινδύνου

Η Ασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, αντιμετωπίζει άμεσες πιέσεις. Στη Νότια Κορέα εκφράζονται ανησυχίες για τη βιομηχανία μικροτσίπ, ενώ χώρες όπως η Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές λαμβάνουν μέτρα όπως δελτίο καυσίμων και περιορισμούς λειτουργίας.

Κίνα και Ινδία εμφανίζονται πιο προστατευμένες, αξιοποιώντας αποθέματα και αυξάνοντας εισαγωγές από Ιράν και Ρωσία.

Η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ωστόσο, όσο αυτή παρατείνεται, αυξάνεται ο κίνδυνος ευρύτερων παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων.

