Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε μεσολαβητή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, σε αυτό που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι αποτελεί διαπραγματεύσεις για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός. Αλλά γιατί η χώρα της Νότιας Ασίας διαδραματίζει τώρα τόσο σημαντικό ρόλο; διερωτάται το Sky News και εξηγεί:

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, φέρεται να λειτούργησε ως μεσολαβητής μεταξύ του Προέδρου της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και των απεσταλμένων των ΗΠΑ, καθώς και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν έχει επίσης πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 συνομιλίες με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή, ενώ η χώρα έχει προσφερθεί, επιπλέον, ως τόπος διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ποιος είναι ο ισχυρός μεσολαβητής του Πακιστάν;

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν κατέχουν διαχρονικά ισχυρή θέση στη χώρα. Ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, ο Μουνίρ έχει συγκεντρώσει ασυνήθιστα μεγάλη εξουσία από τότε που ανέλαβε αρχηγός του στρατού το 2022, χάρη σε συνταγματική τροποποίηση που τον τοποθέτησε σε ενιαία και συγκεντρωτική δομή διοίκησης.

Έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Τραμπ, εν μέρει λόγω της σύγκρουσης του Πακιστάν με την Ινδία, την οποία ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι συνέβαλε να τερματιστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μάλιστα περιγράψει τον Μουνίρ ως τον «αγαπημένο του στρατάρχη» το προηγούμενο έτος.

Το Πακιστάν εντάχθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ λίγο μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Νταβός, τον Ιανουάριο. Παράλληλα, προχώρησε σε συμφωνία με εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, για τη χρήση του σταθερού κρυπτονομίσματος USD1 σε διασυνοριακές πληρωμές.

Γιατί το Πακιστάν πιέζει για ειρήνη;

Το Πακιστάν διατηρεί απευθείας δίαυλο επικοινωνίας τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη. Θεωρείται ο λιγότερο εχθρικός γείτονας του Ιράν, ενώ παράλληλα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ, στοιχείο που το καθιστά αξιόπιστο μεσολαβητή.

Ενδεικτικό είναι ότι η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσινγκτον φιλοξενεί την de facto διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παράλληλα, η χώρα διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο σιιτικό πληθυσμό παγκοσμίως, μετά το Ιράν.

Τέλος, το Πακιστάν έχει και άμεσα συμφέροντα για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς αντιμετωπίζει διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων, εν μέσω έντασης με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

