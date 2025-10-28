Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ρωσία και Κίνα ρωτούν αν η εμπορική συμφωνία Βρετανίας - ΗΠΑ είναι συμβατή με τον ΠΟΕ

Αρκετά κράτη έχουν ζητήσει από τη Βρετανία διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσο η εμπορική της συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμορφώνεται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, καθώς η χώρα υποβάλλεται στην πρώτη αναθεώρηση της εμπορικής της πολιτικής στον ΠΟΕ.

Η Βρετανία, που υποστηρίζει ένθερμα το σύστημα του Οργανισμού, εξασφάλισε τον Μάιο έναν βασικό δασμολογικό συντελεστή 10% με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πρώτη συμφωνία αυτού του είδους που συνήφθη υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από έναν δασμολογικό πόλεμο που ξέσπασε νωρίτερα φέτος.

Το Brexit έδωσε στη Βρετανία ανεξάρτητη έδρα στον ΠΟΕ και τη φέρνει υπό αναθεώρηση πολιτικής σε σειρά συνεδριάσεων στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα — μια διαδικασία αξιολόγησης που αφορά όλα τα μέλη.

Η Βρετανία δήλωσε ότι η διαδικασία ξεκίνησε ομαλά και ότι ο υπουργός Εμπορίου, Κρις Μπράιαντ, έχει χαράξει μια «τολμηρή στρατηγική επικεντρωμένη στην ανάπτυξη».

«Θεμελιωδώς μια χώρα ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου»

«Είμαστε ουσιαστικά μια χώρα ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου και θεωρούμε ότι αυτό είναι το πεπρωμένο μας. Αυτός είναι ο ρόλος που θέλουμε να παίξουμε», δήλωσε ο Μπράιαντ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης του ΠΟΕ.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη αμφισβήτησαν αν η Βρετανία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εποπτικού φορέα για το Πλέον Ευνοούμενο Έθνος, οι οποίες επιβάλλουν ίση μεταχείριση μεταξύ των μελών, σύμφωνα με έγγραφο περιορισμένης πρόσβασης που περιλάμβανε εκατοντάδες ερωτήσεις πριν από τη συνάντηση.

Η Ιαπωνία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την «προνομιακή» μεταχείριση που παρέχει η Βρετανία στις εισαγωγές βοείου κρέατος και αιθανόλης από τις ΗΠΑ. «Προτίθεται το Ηνωμένο Βασίλειο να επεκτείνει αυτή τη μεταχείριση σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ;», ανέφερε.

Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ρωσία και Κίνα υποβάλλουν ερωτήσεις

Η Σιγκαπούρη και η Ρωσία έθεσαν γενικά ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της συμφωνίας με τους κανόνες του ΠΟΕ, ενώ η Κίνα ζήτησε διευκρινίσεις για όρους που αφορούν τον χάλυβα και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ερωτηθείς για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ, ο Μπράιαντ είπε ότι δεν γνώριζε αν το ζήτημα είχε τεθεί στις συνεδριάσεις της Γενεύης, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποτελεί μορφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου για την οποία οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε την επιβολή δασμών, το ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου που διεξάγεται υπό τους όρους του ΠΟΕ έχει μειωθεί σε λιγότερο από τα τρία τέταρτα του συνόλου, εγείροντας ερωτήματα για το μέλλον του οργανισμού.

Ο Μπράιαντ χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «υπαρξιακή στιγμή» για το σώμα. «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΠΟΕ λειτουργεί, αλλά υπάρχει κίνδυνος η σημασία του να μειωθεί τα επόμενα χρόνια», τόνισε.