Πλησιάζει το τέλος του Μασκ από την κυβέρνηση - Τα υπονοούμενα Τραμπ και το μέλλον του DOGE (vid)

Μπορεί ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla, της SpaceX και του X, Ίλον Μασκ να είναι συνεχώς στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όλα δείχνουν πως οι μέρες του είναι… μετρημένες στο ρόλο του επικεφαλής του υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης (DOGE).

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του τη Δευτέρα (31/03) υπαινίχθηκε ότι ο Μασκ ίσως να επιστρέψει εξολοκλήρου στη διαχείριση των επιχειρήσεών του, καθώς και ότι το έργο του θα ολοκληρωθεί μετά την απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι: «Θεωρώ ότι [ο Μασκ] είναι καταπληκτικός, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχει να διευθύνει μια μεγάλη εταιρεία και ως εκ τούτου κάποια στιγμή θα επιστρέψει».

«Θέλει να επιστρέψει. Εγώ θα τον κρατούσα για όσο διάστημα θα μπορούσα να το κάνω», πρόσθεσε.

Reporter: Is DOGE going keep operating even without Elon Musk?



Trump: I can't tell you that. I will say this a lot of the people working with doge are the secretaries, the heads of the various agencies, and they've learned a lot. And they're dealing with the doge people. I think… pic.twitter.com/O4ymDc0YrC