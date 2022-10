Οι ειδικοί «βλέπουν» δριμύ κύμα ψύχους τον Δεκέμβριο στην Ευρώπη

Υψηλότερη απ' ό,τι συνήθως είναι η πιθανότητα η Ευρώπη να βιώσει ένα σημαντικό κύμα ψύχους πριν τα Χριστούγεννα εκτιμούν οι ειδικοί, την ώρα που οι πολίτες και οι κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου παλεύουν να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου προσβλέποντας σ' έναν ήπιο χειμώνα.

Ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus δήλωσε στο Politico ότι η πιθανότητα ψυχρού κύματος φέτος - κατά πάσα πιθανότητα τον Δεκέμβριο παραμένει «πολύ πραγματική».

