Πεζεσκιάν: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές θα υπερασπιστούν γενναία τα συμφέροντα της χώρας μας

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι στηρίζει την αποστολή της χώρας του στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα κινηθεί «με θάρρος» για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για τους πολίτες ανεξαρτήτως της έκβασης των συνομιλιών.

«Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας προς τον λαό δεν θα σταματήσει ούτε για μια στιγμή και, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό του λαού», έγραψε χαρακτηριστικά.