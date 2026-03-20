Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών. Η είδηση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς του στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Τσακ Νόρις:

«Με βαθιά θλίψη η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Αν και θα θέλαμε να διατηρήσουμε ιδιωτικές τις συνθήκες, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια.

Για τον κόσμο, ήταν ένας πολεμικός καλλιτέχνης, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας καταπληκτικός αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αταλάντευτη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαχρονικό αποτύπωμα σε τόσες ζωές.

Αν και οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο σήμαιναν πολλά για εκείνον και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές — ήσασταν φίλοι του.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ενημερωθεί για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξή σας.

Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, ζητάμε με σεβασμό την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή τη δύσκολη περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chuck Norris (@chucknorris)

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις ήταν Αμερικανός ηθοποιός και μάστερ πολεμικών τεχνών.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Είχε ιδρύσει και δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την Chun Kuk Do. Ως αποτέλεσμα της εικόνας του «ανίκητου» που έβγαζε προς τα έξω, το 2005 ξεκίνησε ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως Chuck Norris facts, αποδίδοντάς του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λι. Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Ήταν αφοσιωμένος χριστιανός και πολιτικά συντηρητικός. Είχε γράψει πολλά βιβλία για τον Χριστιανισμό και τα είχε δωρίσει σε μια σειρά Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων και άλλων. Το 2007 και το 2008 έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008. Επίσης είχε δική του στήλη στη συντηρητική ιστοσελίδα WorldNetDaily.