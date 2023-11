Πέθανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Άλιστερ Ντάρλινγκ

Ο Άλιστερ Ντάρλινγκ, υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, νικημένος από τον καρκίνο, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Ο πρώην υπουργός, επί μακρόν μέλος της κυβέρνησης υπό τους Εργατικούς, πέθανε έπειτα από μια «σύντομη παραμονή» στο νοσοκομείο του Εδιμβούργου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στο όνομα της οικογένειάς του.

Ο Άλιστερ Ντάρλινγκ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Εργατικού Γκόρντον Μπράουν μεταξύ 2007 και 2010, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης που ακολούθησε.

Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ απέτισε φόρο τιμής σήμερα σε έναν άνδρα «του οποίου η εμπειρογνωμοσύνη και η τιμιότητα συνέβαλαν στη διακυβέρνηση» της χώρας «εν μέσω της αναταραχής της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης».

I am deeply saddened to learn of the passing of Alistair Darling. My heart goes out to his family, particularly Maggie, Calum and Anna, whom he loved so dearly. pic.twitter.com/o8xEconrIx