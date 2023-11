Πέθανε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Ρόζαλιν Κάρτερ

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 96 ετών, η σύζυγος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, Ρόζαλιν Κάρτερ.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον Μάιο του 2023 ότι είχε διαγνωστεί με άνοια και αργότερα εντάχθηκε στον πρώην πρόεδρο στη φροντίδα του ξενώνα στο σπίτι τους στο Plains τον Νοέμβριο.

BREAKING: Former US First Lady Rosalynn Carter has died