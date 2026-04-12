Πεσκόφ: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε πετρέλαιο στην ΕΕ εάν μας περισσέψει

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση «εάν απομείνουν ποσότητες μετά την προμήθεια σε εναλλακτικές αγορές». Αυτό δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο εκπρόσωπος των Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την Κυριακή, προσθέτοντας ότι «ωστόσο, η Ευρώπη θα βρει τρόπο να αγοράσει φυσικό αέριο ακόμη και αν η Ρωσία δεν το προμηθεύσει.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους αυξήθηκαν σημαντικά οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από το έργο Yamal LNG της Ρωσίας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ασκεί πίεση στις παγκόσμιες προμήθειες.

Οι εισαγωγές από το έργο στη Σιβηρία αυξήθηκαν κατά 17% σε 5 εκατομμύρια τόνους το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με την Kpler.

Αυτό οδήγησε τα κράτη μέλη της ΕΕ να δαπανήσουν περίπου 2,88 δισ. ευρώ για LNG από τη συγκεκριμένη μονάδα, όπως προκύπτει από εκτιμήσεις της περιβαλλοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Urgewald, όπως έγραψαν οι FT.

Oι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ έχουν στερέψει, μετά τις ζημιές στις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή και τον ασφυκτικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ουσιαστικά, υποδηλώνουν ότι το έργο Yamal έχει επωφεληθεί από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου που συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.