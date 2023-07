Περού: Θέμα χρόνου η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης - «Βρυχάται» το ηφαίστειο Ουμπίνας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ετοιμάζονται να κηρύξουν οι αρχές του Περού την περιοχή γύρω από το Ουμπίνας, στην περιοχή Μοκέγουα (νότια), δήλωσε την Δευτέρα ο πρωθυπουργός του κράτους των Άνδεων, Αλμπέρτο Οταρόλα, καθώς από τον κρατήρα του πιο ενεργού ηφαιστείου της χώρας εκλύεται τέφρα εδώ και μέρες.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας (INDECI) ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως το επίπεδο συναγερμού στην περιοχή αυξήθηκε στο «πορτοκαλί», από «κίτρινο», καθώς η τέφρα έχει φθάσει σε ύψος 1.700 μέτρων από τον κρατήρα.

