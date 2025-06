Το Πεντάγωνο δημοσίευσε την Πέμπτη νέες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ προετοίμασαν τη μαραθώνια αποστολή βομβαρδισμού τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα πληρώματα που πραγματοποίησαν την τολμηρή επιδρομή το Σαββατοκύριακο και τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν προσπάθησε να οχυρώσει μία από τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούσε

Σε συνέντευξη Τύπου Πέμπτη, το Πεντάγωνο έκανε μια παρουσίαση της διατρητικής βόμβας που χρησιμοποιήθηκε στο χτύπημα κατά του Ιράν.

Το βίντεο έδειξε μια βόμβα MOP (Massive Ordnance Penetrator) της σειράς GBU-57 να πέφτει σε έναν στόχο και να σηκώνει ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, λίγο πριν εμφανιστεί μια εκτυφλωτική κόλαση κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Οι βόμβες διάτρησης - ειδικά διαμορφωμένες για την καταστροφή υπόγειων καταφυγίων - μπορούν να πέσουν μόνο από βομβαρδιστικό B-2 Stealth, και αναπτύχθηκαν το 2009, αφού οι ΗΠΑ έμαθαν για την ύπαρξη του εργοστασίου εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό.

Όπως σημειώνει η New York Post, σε αντίθεση με μια κανονική βόμβα επιφανείας, «δεν θα δείτε κρατήρα πρόσκρουσης, επειδή έχουν σχεδιαστεί για να θάβονται βαθιά και στη συνέχεια να ενεργοποιούνται».

Χθες, Πέμπτη, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Νταν Κέιν, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι «και τα έξι όπλα σε κάθε εξαερισμό στο Φορντό πήγαν ακριβώς εκεί που προορίζονταν να πάνε».

«Τα πληρώματα που πέταξαν στην αποστολή διάρκειας 37 ωρών περιλάμβαναν άνδρες και γυναίκες και είχαν βαθμούς από σμηναγό έως συνταγματάρχη. Περιλάμβαναν ενεργά μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλη της Εθνικής Φρουράς Αεροπορίας του Μισούρι. Οι περισσότεροι ήταν απόφοιτοι της Σχολής Όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας - μιας ελίτ ακαδημίας στην έρημο της Νεβάδας.

«Όταν τα πληρώματα πήγαν στη δουλειά την Παρασκευή, αποχαιρέτησαν τους αγαπημένους τους, χωρίς να ξέρουν πότε ή αν θα επέστρεφαν στο σπίτι», είπε ο Κέιν. «Αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι οικογένειές τους έμαθαν τι συνέβαινε».

Όταν τα βομβαρδιστικά επέστρεψαν στο Μιζούρι, «οι οικογένειες των πληρωμάτων ήταν εκεί, με σημαίες να κυματίζουν και δάκρυα να τρέχουν», πρόσθεσε. «Έχω ανατριχίλα, κυριολεκτικά, μιλώντας για αυτό».

Από μια άλλη οπτική γωνία της διαδικασίας, όπως προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, φαίνεται η βόμβα να χτυπάει έναν στόχο σε αργή κίνηση και να διαπερνά το τοξωτό εσωτερικό ενός δεύτερου φρεατίου εξαερισμού χωρίς να πυροδοτείται, καθώς προχωρούσε βαθύτερα μέσα στις εγκαταστάσεις δοκιμών.

Λίγες μέρες πριν από την αποστολή, το Ιράν προσπάθησε να οχυρώσει την πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό, η οποία είναι χτισμένη βαθιά μέσα σε ένα βουνό, καλύπτοντας με σκυρόδεμα τους αεραγωγούς μέσω των οποίων θα διείσδυαν οι αμερικανικές βόμβες.

«Δεν θα αποκαλύψω τις συγκεκριμένες διαστάσεις του σκυροδέματος», είπε ο Κέιν. «Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι γνωρίζουμε τις διαστάσεις αυτών των σκυροδέματος. Οι σχεδιαστές έπρεπε να το λάβουν υπόψη. Έλαβαν υπόψη τα πάντα».

Παρά τις απαραίτητες προσαρμογές της τελευταίας στιγμής, ο Caine επέμεινε ότι η αποστολή εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί και ότι οι τεράστιες βόμβες 30.000 λιβρών που καταστρέφουν καταφύγια λειτούργησαν «όπως είχε σχεδιαστεί» κατά την πρώτη χρήση τους σε μάχη.

«Γνωρίζουμε ότι τα αεροσκάφη που ακολουθούσαν είδαν τα πρώτα όπλα να λειτουργούν», είπε ο στρατηγός.

