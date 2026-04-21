The Hill: Το Πεντάγωνο ενδέχεται να διαπράξει ένα λάθος αξίας 55 δισ. δολαρίων

Η επένδυση ύψους 54,6 δισ. δολαρίων του Πενταγώνου στον αυτόνομο πόλεμο αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δέσμευση στην ιστορία του συγκεκριμένου τομέα. Πρόκειται για μια κίνηση που, σε πρώτη ανάγνωση, αποτυπώνει την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν σαφές τεχνολογικό προβάδισμα. Ωστόσο, το μέγεθος της επένδυσης αυξάνει ταυτόχρονα και τον κίνδυνο ενός στρατηγικού λάθους μεγάλης κλίμακας.

Όπως αναφέρει η The Hill, η εμπειρία από τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ προσφέρει ένα κρίσιμο μάθημα. Τότε, ο αμερικανικός στρατός επένδυσε μαζικά σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Predator, δίνοντας έμφαση κυρίως στην τεχνολογική πλατφόρμα. Η βασική υπόθεση ήταν ότι η απόκτηση προηγμένων συστημάτων θα μεταφραζόταν αυτομάτως σε επιχειρησιακή υπεροχή. Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί.

Κάθε αποστολή συνεχούς επιτήρησης απαιτούσε εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες, από χειριστές και αναλυτές έως τεχνικούς και προσωπικό υποστήριξης. Ο πραγματικός περιοριστικός παράγοντας δεν ήταν τα μέσα, αλλά οι άνθρωποι και οι δομές που τα υποστήριζαν. Χρειάστηκαν χρόνια για να αναπτυχθούν τα κατάλληλα δόγματα, τα προγράμματα εκπαίδευσης και το οργανωτικό πλαίσιο, με σημαντικό κόστος σε χρόνο και αποτελεσματικότητα.

Σήμερα, η νέα στροφή προς τον αυτόνομο πόλεμο εμφανίζει ανησυχητικές ομοιότητες. Πρώτον, απουσιάζει ένα ενιαίο και σαφές δόγμα για τη χρήση αυτόνομων συστημάτων σε μεγάλη κλίμακα. Χωρίς κοινές αρχές επιχειρησιακής αξιοποίησης, η έννοια της «αυτονομίας» κινδυνεύει να παραμείνει περισσότερο τεχνολογικός όρος παρά πραγματική στρατιωτική δυνατότητα.

Δεύτερον, η ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων απαιτεί βαθιές αλλαγές στη δομή των ενόπλων δυνάμεων και στον τρόπο διοίκησης. Οι διοικητές καλούνται να μεταφράσουν την πρόθεση και τους στόχους σε παραμέτρους που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα συστήματα, κάτι που προϋποθέτει νέα εκπαίδευση και διαφορετική φιλοσοφία ηγεσίας.

Τρίτον, κρίσιμη είναι η ταχύτητα προσαρμογής. Η εμπειρία της Ουκρανίας δείχνει ότι το πλεονέκτημα δεν προκύπτει μόνο από την τεχνολογία, αλλά από τη συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ πεδίου μάχης και ανάπτυξης συστημάτων. Σε αυτό το πεδίο, οι ΗΠΑ εμφανίζονται πιο αργές.

Σήμερα, λιγότερο από το 2% της σχετικής χρηματοδότησης κατευθύνεται σε δόγμα, εκπαίδευση και ενσωμάτωση. Εάν αυτό δεν αλλάξει, υπάρχει ορατός κίνδυνος η τεράστια επένδυση να οδηγήσει όχι σε στρατηγικό πλεονέκτημα, αλλά σε ένα δαπανηρό και υποαξιοποιημένο απόθεμα.