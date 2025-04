Το Πεκίνο διαψεύδει τον Τραμπ για τους δασμούς: «Δεν υπήρξαν συνομιλίες»

Η Κίνα διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνομιλίες με το Πεκίνο για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τους δασμούς.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ ΔΕΝ έχουν πραγματοποιήσει διαβούλευση ή διαπραγμάτευση για τους δασμούς. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να δημιουργούν σύγχυση», τόνισε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε από την κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ.

Μάλιστα σε ανάρτησή της στο Χ η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον διέψευσε τον Αμερικανό πρόεδρο: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ ΔΕΝ έχουν καμία διαβούλευση ή διαπραγμάτευση για τους #δασμούς. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να προκαλούν σύγχυση» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρεσβείας της Κίνας σε μήνυμά του στο Χ.

China and the U.S. are NOT having any consultation or negotiation on #tariffs. The U.S. should stop creating confusion. pic.twitter.com/OrapuQzJRW