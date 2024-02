Παρίσι: Στους δρόμους τα τρακτέρ ενόψει της Αγροτικής Έκθεσης (pics&vids)

Τα τρακτέρ κατεβαίνουν σήμερα Παρασκευή στους δρόμους του Παρισιού παραμονή της έναρξης του Αγροτικής Έκθεσης (Salon de l'agriculture) σε ένα κλίμα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έντονης δυσαρέσκειας του αγροτικού κόσμου.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προτείνει αύριο, Σάββατο, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση στους αγρότες, προκάλεσε την οργή των συνδικάτων τους προσκαλώντας μια περιβαλλοντική συλλογικότητα, τη Soulèvements de la Terre (Εξεγέρσεις της Γης), προτού ανακρούσει πρύμναν μπροστά στην πολεμική.

FRANCE - Paris looking pretty busy now as hundreds of tractors crowd the street, applauded and cheered on by citizens.



They do this so well 💥



