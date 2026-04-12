Πάνω από 500 συλλήψεις διαδηλωτών υπέρ της Palestine Action στο Λονδίνο

Πάνω από 500 διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με αίτημα να αρθεί η απαγόρευση της τρομοκρατικης, όπως έχει χαρατηριστεί, οργάνωσης, Palestine Action, ενημέρωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας διευκρίνισε ότι συνελήφθησαν συνολικά 523 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ «18 και 87 ετών».

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνελήφθησαν είναι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος ήταν καθιστός κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «I Support Palestine Action». Τον προσήγαγαν τρεις αστυνομικοί, διευκρίνισε το πρακτορείο ειδήσεων Press Association (PA).

Σημειώνεται ότι εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει εμπλακεί σε δικαστική μάχη με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ. Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε την Palestine Action εκτός νόμου τον Ιούλιο, καταγέλλοντας τους βανδαλισμούς που πρόσαψε σε μέλη της, ιδίως σε βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας.

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν «δυσανάλογο» μέτρο. Η κυβέρνηση Στάρμερ άσκησε έφεση· το μέτρο παραμένει σε ισχύ, εν αναμονή της εκδίκασης της προσφυγής της.