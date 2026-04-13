Πανηγυρικό κλίμα στην Ουγγαρία μετά την ήττα Όρμπαν - Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους (picsvids)

Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκε η πλειονότητα των πολιτών το αποτέλεσμα των εκλογών και τη συντριπτική νίκη του, Πέτερ Μαγιάρ έναντι του επί 16 χρόνια πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Η ήττα του Όρμπαν σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σελίδας για τη Βουδαπέστη, καθώς ο νέος πρωθυπουργός παρουσίασε μια διαφορετική ατζέντα συγκριτικά με αυτή του προκατόχου του.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την εξασφάλιση της νίκης από τον Μάγιαρ, οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Kossuth Lajos, όπου βρίσκεται το ουγγρικό κοινοβούλιο, γέμισαν με κόσμο, καθώς χιλιάδες - κυρίως νέοι - Ούγγροι βγήκαν να γιορτάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πέτερ Μαγιάρ και το Tisza καταγράφουν σαρωτικό προβάδισμα που τους δίνει έως και 136 από τις 199 έδρες, οδηγώντας τον επί 16 χρόνια πρωθυπουργό σε ιστορική εκλογική ήττα.

Την ίδια ώρα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει μόλις 56 έδρες.

