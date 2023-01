Πακιστάν: 41 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα και εκδήλωση φωτιάς

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα και τυλίχθηκε στις φλόγες στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σαράντα ένα πτώματα περισυνελέγησαν μετά το δυστύχημα, κάποια από τα οποία έχουν απανθρακωθεί, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ίσραρ Ουμράνι.

#Breaking:

Over 40 burned alive in #Pakistani bus crash



A passenger bus with 48 people inside exceeded the speed limit and crashed into a bridge support while making a U-turn near Lasbela, Balochistan province in Pakistan. pic.twitter.com/dgz26iQ4k7