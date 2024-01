Κομισιόν: Να επιτραπεί στους αγρότες η παρέκκλιση για ένα έτος από τους γεωργικούς κανόνες

«Στα δύσκολα βρίσκουμε κοινές λύσεις», επισημαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ, αναφερόμενη στη στήριξη των αγροτών μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι αγρότες της ΕΕ γεμίζουν με τα καλύτερα και πιο υγιεινά τρόφιμα το τραπέζι μας. Μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τους στηρίζουμε με 386,7 δισ. ευρώ», τονίζει χαρακτηριστικά.

EU farmers put food on our table - the best and healthiest in the world.



We support them with €386.7 billion from the Common Agricultural Policy.



And in hardship, we find common solutions.



Today the @EU_Commission proposes a one-year derogation from CAP rules on fallow lands.