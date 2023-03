Ουκρανικό το drone που έπληξε την πόλη Κιριγέφσκι, λέει η Μόσχα (vid)

Το drone που έπληξε την πόλη Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα ήταν ένα ουκρανικό TU-141 γεμάτο εκρηκτικά, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η έκρηξη δημιούργησε κρατήρα και τραυμάτισε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών δήλωσε ότι τα παιδιά φέρουν τραύματα από θραύσματα και δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

EXPLOSION IN RUSSIA'S TULA REGION CAUSED BY DRONE.



