Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν σήμερα το ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική για πέμπτη φορά μέσα σε 10 ημέρες και πηγές στην πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Reuters ότι επλήγη ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου, κάτι που είναι πιθανό να εντείνει τη δυσκολία της Ρωσίας να εξάγει αργό.

Το Κίεβο έχει αυξήσει από τον περασμένο μήνα τις επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, εξαπολύοντας τις σφοδρότερες επιθέσεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των λιμανιών της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ.

Τουλάχιστον το 40% της ικανότητας της Ρωσίας να εξάγει πετρέλαιο έχει χαθεί λόγω επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενός πλήγματος σε σημαντικό πετρελαιαγωγό και κατασχέσεων δεξαμενοπλοίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, νοσηλεύονται με τραύματα και κτίρια υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας.

Σε μήνυμά του μέσω του Telegram στις 06:09 (ώρα Ελλάδας), ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι οι αεροπορικοί συναγερμοί ήρθησαν στην περιφέρειά του, αλλά δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για τις ζημιές στο λιμάνι.

Τρεις πηγές στην πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Reuters ότι στην τελευταία επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων επλήγησαν εγκαταστάσεις φόρτωσης αργού τις οποίες διαχειρίζεται το ρωσικό μονοπώλιο αγωγών Transneft. Η εν λόγω εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το Ουστ-Λούγκα βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του Κόλπου της Φινλανδίας. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρελαίου και τερματικών σταθμών εξαγωγής που διαχειρίζονται αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα.

Από το λιμάνι αυτό εξήχθησαν πέρυσι 32,9 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων. Συνήθως διαχειρίζεται περίπου 700.000 βαρέλια αργού την ημέρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το Ουστ-Λούγκα επλήγη στις 22, 25, 27, 29 και 31 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι εξαγωγές.

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι μερικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έστειλαν στο Κίεβο «σήματα» για να περιορίσει τα μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, καθώς έχουν αυξηθεί οι τιμές της ενέργειας παγκοσμίως.