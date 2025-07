Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Ντνίπρο από ολονύχτιο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων (vids)

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ drones και πυραύλων σε μια επίθεση που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας και σκότωσε τρία άτομα στο Ντνίπρο και τη γύρω περιοχή το Σάββατο, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Τα στρατεύματα της Μόσχας εκτόξευσαν 235 drones και 27 πυραύλους, καταστρέφοντας σπίτια, εμπορικά κτίρια και προκαλώντας πυρκαγιές, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι 10 πύραυλοι και 25 επιθετικά drones έπληξαν εννέα τοποθεσίες. Τα υπόλοιπα drones και πύραυλοι καταρρίφθηκαν, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία.

Putin’s forces launched a massive missile and drone attack on Ukraine — Dnipro, Kharkiv, and Sumy came under fire. Dead and wounded have been reported. The number of victims expected to rise. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/5ADAa60tOB