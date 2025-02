Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες και υλικές ζημιές από ρωσική επίθεση (vid)

Μια ρωσική επίθεση τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν την Τρίτη τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο Μίκολα Καλάσνικ, κυβερνήτης της περιοχής που περιβάλλει την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσε ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε στην επίθεση, η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές σε 12 ιδιωτικές κατοικίες.

«Έφερε τραύματα στο πόδι της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο», ανέφερε ο Καλάσνικ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βορειοανατολική περιοχή του Σούμι και μία γυναίκα νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση στην κεντρική περιοχή του Ζίτομιρ.

