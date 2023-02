Ουκρανία: Τα πρώτα τέσσερα Leopard 2 φθάνουν στο Κίεβο (pic)

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ πόζαρε μπροστά σε τέσσερα βαριά άρματα μάχης Leopard 2 γερμανικής κατασκευής που προμήθευσε η Πολωνία στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, αναρτώντας σειρά φωτογραφιών από την τελετή της παράδοσής τους χθες Παρασκευή, την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια.

Ο κ. Σμίχαλ πόζαρε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ματέους Μοραβιέτσκι στο πλευρό του σε πολλές από τις φωτογραφίες, που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram. «Πριν από έναν χρόνο, άρματα μάχης μπήκαν στην Ουκρανία για να στερήσουν από τους Ουκρανούς την ελευθερία τους», ανέφερε. «Σήμερα, άρματα μάχης μπαίνουν στην Ουκρανία, αλλά αυτή τη φορά για να προστατεύσουν την ελευθερία».

⚡️Prime Minister Denys Shmyhal posted photos of the first four Leopard 2 tanks delivered by Poland to Ukraine on Feb. 24. pic.twitter.com/Dy46uJD4j0