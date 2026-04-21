Ουκρανία: Στροφή στα ρομποτικά συστήματα μάχης με στόχο πλήρη αντικατάσταση ανθρώπων στις γραμμές ανεφοδιασμού

Η ουκρανική κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης του στόλου μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων (UGV), τα οποία διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Τα ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιούνται για μεταφορά προμηθειών, τοποθέτηση ναρκών, απομάκρυνση τραυματιών και εκτέλεση επιθετικών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας Μιχάιλο Φεντόροφ χαρακτήρισε τα ρομπότ ως έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της αμυντικής τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι περισσότερες από 280 εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στον συγκεκριμένο κλάδο. Η αύξηση της ζήτησης οδηγεί σε διπλασιασμό των παραγγελιών σε σχέση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 22.000 αποστολές με τη χρήση ρομπότ, υπογραμμίζοντας ότι κάθε τέτοια αποστολή αντιστοιχεί σε μία ανθρώπινη ζωή που προστατεύθηκε. Η χρήση τους έχει εκτοξευθεί, καθώς σε προηγούμενο εξάμηνο είχαν καταγραφεί μόλις 2.000 αποστολές.

Η στρατηγική αυτή αντανακλά την ανάγκη της Ουκρανίας να εξοικονομήσει ανθρώπινο δυναμικό, αντικαθιστώντας στρατιώτες σε επικίνδυνες αποστολές. Παράλληλα, αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση προς φθηνότερα και μαζικά παραγόμενα οπλικά συστήματα, την οποία παρακολουθούν στενά και δυτικές χώρες για πιθανή υιοθέτηση.

Η ουκρανική πλευρά επιταχύνει επίσης τις διαδικασίες παραγωγής και προμηθειών, επενδύοντας σε εξοπλισμό και υποδομές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ρομποτικών μονάδων στο πεδίο μάχης.