Ουκρανία: Ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε ξενοδοχείο στο Μικολάιβ (vid)

Ρωσικό drone προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχείο στο Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της ευρύτερης περιοχής του Μικολάιβ.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι στο ξενοδοχείο φιλοξενούνταν αγγλόφωνοι μισθοφόροι που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην πόλη με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed-131/136», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μυκολάιβ, Βιτάλι Κιμ, στο Telegram.

«Ως αποτέλεσμα, ένα κτίριο ξενοδοχείου υπέστη σοβαρές ζημιές, ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα ... Δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε.

⚡️ Russian drones targeted Mykolaiv this morning. A hotel, and an object of energy infrastructure were damaged.



Preliminarily, no casualties were reported.



📹: SESU pic.twitter.com/4bQcFlcvQP