Ουκρανία-Ολλανδία: Συμφωνία για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2 δισ. ευρώ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε υπέγραψαν την Παρασκευή στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική γραμμή του μετώπου, συμφωνία για την «παροχή εγγυήσεων ασφαλείας», όπως δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το έγγραφο περιλαμβάνει στρατιωτική βοήθεια ύψους 2 δισ. ευρώ (2,16 δισ. δολαρίων) από την Ολλανδία φέτος, καθώς και περαιτέρω αμυντική βοήθεια για τα επόμενα δέκα χρόνια.

«Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό Ρούτε για τη συμφωνία αυτή, η οποία θα ενισχύσει την προστασία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Χάρκοβο, όπου συναντηθήκαμε σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ολλανδία υποστηρίζει επίσης τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αναφέρει.

