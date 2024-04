Ουκρανία: Καίρια πλήγματα σε ρωσικές στρατιωτικές υποδομές στην Κριμαία

Μια ουκρανική επίθεση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία την Τετάρτη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων, τρεις σταθμούς ραντάρ και άλλο εξοπλισμό, ανακοίνωσε την Πέμπτη η στρατιωτική υπηρεσία κατασκοπείας της Ουκρανίας.

Τέσσερις εκτοξευτές για πυραύλους εδάφους-αέρος S-400 και ένα σημείο ελέγχου αεράμυνας που σταθμεύει σε αεροπορική βάση στο Ντζανκόι ήταν μεταξύ του εξοπλισμού που «καταστράφηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές», ανέφερε το πρακτορείο στο Telegram.

Πρόσθεσε δε ότι ο αριθμός των αεροσκαφών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης διευκρινίζεται.

Αρκετά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στο Ντζανκόι την Τετάρτη, αν και δεν υπήρξε κανένα επίσημο σχόλιο από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε νωρίτερα τον στρατό που συμμετείχε στην επιχείρηση «για την ακρίβεια τους».

Τα ρωσικά στρατεύματα ενίσχυσαν πρόσφατα τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στην Ουκρανία από την Κριμαία, την οποία η Μόσχα κατέλαβε και την κατέχει από το 2014.

On April 17, 2024, as a result of a successful operation by the Armed Forces of Ukraine at the military airfield in Dzhankoi in Crimea, the following russian targets were destroyed or critically damaged:

● 4x S-400 air defense missile launchers

● 3x radar detection systems

