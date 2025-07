Ουκρανία: Επίθεση με drones σε ρωσικό εργοστάσιο (vid)

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα εργοστάσιο εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού πολέμου στην περιοχή της Σταυρούπολης σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

Major Ukrainian drone attack on the Russian city of Stavropol this morning.



Up to 5 Ukrainian drones reportedly hit the Stavropol Radio Plant, which, according to French sanctions, is "one of the main manufacturers of radio-electronic devices for the Armed Forces [of Russia]." pic.twitter.com/N49zAcTtok