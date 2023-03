Ουκρανία: Επίθεση από 12 ρωσικά drones κοντά στο Κίεβο

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι η αεράμυνα κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Κίεβο χθες και ότι τα συντρίμμια που έπεσαν έβαλαν φωτιά σε μια μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς απώλειες ζωής.

Ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Κίεβο, αλλά οι δυνάμεις αεράμυνας της Ουκρανίας εντόπισαν και κατέστρεψαν "όλους τους εχθρικούς στόχους" στον εναέριο χώρο γύρω από την πρωτεύουσα.

#Russian invaders attacked #Ukraine at night with Shahed-136/131 drones and guided aerial bombs.



14 out of 15 launched UAVs were shot down, according to the General Staff. pic.twitter.com/lhTo0ThDYS