Ουκρανία: Επίσκεψη του αντιπροέδρου της Κομισιόν στο Κίεβο

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις επισκέφθηκε το Κίεβο την Παρασκευή για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ. σχετικά με την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Έφτασα στο Κίεβο για να συζητήσουμε τη στήριξη της ΕΕ στην #Ουκρανία, να επικεντρωθούμε στην έκτακτη οικονομική στήριξη και τα σχέδιά μας για το 2023», έγραψε στο Twitter ο Ντομπρόβσκις, ένας από τους τρεις εκτελεστικούς αντιπροέδρους μεταξύ των 27 Επιτρόπων της ΕΕ.

«Θα συζητήσω επίσης με τον @ZelenskyyUa και τον @Denys_Shmyhal συγκεκριμένα βήματα για στενότερη οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας».

🇺🇦 Arrived In Kyiv to discuss EU’s support to #Ukraine, focus on emergency financial support and our plans for 2023.



I’ll also discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal concrete steps for closer economic integration between EU and Ukraine. pic.twitter.com/lzZSMNuMTS