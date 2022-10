Εκρήξεις σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια - Φόβοι για ρωσική προβοκάτσια στη Χερσώνα

Με συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις ξημέρωσε ακόμα μία μέρα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, την ώρα που οι Ουκρανοί εκφράζουν φόβους πλέον και για προετοιμασία προβοκάτσιας των Ρώσων στη Χερσώνα.

Μια σειρά εκρήξεων συγκλόνισαν την πόλη του Χαρκόβου και τη Ζαπορίζια σήμερα το πρωί καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντατικοποιούν τις επιθέσεις με ρουκέτες τις τελευταίες εβδομάδες στοχοποιώντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Οι ρουκέτες έπληξαν μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ιχορ Τερέκχοβ ο οποίος πρόσθεσε ότι οι διασώστες δεν είχαν ακόμα συγκεντρώσει στοιχεία για τις ζημιές ή για το ενδεχόμενο θυμάτων.

Από την πλευρά του, ο τοπικός διοικητής του Χαρκόβου, Όλεχ Σινεγκούμποφ έκανε λόγο για πέντε τραυματίες.

Στη Ζαπορίζια φαίνεται να έχουν πληγή κτίρια με κατοικίες αλλά και υποδομές.

Residential buildings and infrastructure of #Zaporizhzhia were damaged by #Russian strikes, reports Secretary of the City Council Kurtev. pic.twitter.com/3KkNBKAN7J