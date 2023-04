Ουκρανία: Έβαλαν φωτιά σε ελληνικό καθολικό ναό στη Λβιβ

Την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής για τους ορθόδοξους, άγνωστοι πυρπόλησαν την πόρτα του ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ της Ουκρανίας, που ανήκει στην Ουκρανική Ελληνική Καθολική Εκκλησία (UGCC).

Η φωτιά προκάλεσε μικροζημιές στην πόρτα της ξύλινης εκκλησίας που χρονολογείται από το 1745. Το περιστατικό συνέβη στις 04:20 το πρωί της 14ης Απριλίου, με τις αρχές να διενεργούν έρευνα για τους δράστες της πυρπόλησης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο txtreport η αστυνομία βρήκε δεμένα ρούχα στην είσοδο του ναού και εικάζεται ότι με αυτά οι άγνωστοι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον ιστορικό ναό. Την είδηση μετέδωσε και το ουκρανικό πρακτορείο nexta.

Η εκκλησία Γεννήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στην επικράτεια της Λβιβ, στην Ουκρανία, είναι μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Στην Λβιβ συνυπάρχουν οι Ουνίτες, η ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή, η Εκκλησία των Αρμενίων, η Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ υπάρχει και ενεργή εβραϊκή κοινότητα.

Nα σημειωθεί ότι Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία που υπαγόταν στο Πατριαρχείο της Μόσχας, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία διακήρυξε την «πλήρη ανεξαρτησία της» από τις ρωσικές πνευματικές αρχές.

In #Lviv, unknown persons set fire to the door of the Greek Catholic Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. pic.twitter.com/iCsYbWmzu1