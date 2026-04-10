Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνίπρο-Από αύριο η πασχαλινή εκεχειρία

Ρωσικά πλήγματα σε τρεις περιοχές στην περιφέρεια Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή διοίκηση μέσω ανάρτησης στο Telegram.

«Στην περιοχή Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και ένας ακόμα τραυματίστηκε», διευκρίνισε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νικόπολη –δύο άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Ουκρανός δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει μια τέτοια εκεχειρία.