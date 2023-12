Ουκρανία: Δημοτικός σύμβουλος πέταξε χειροβομβίδες σε συνεδρίαση (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου στο χωριό Κερέτσκι, καθώς ένας δημοτικός σύμβουλος έριξε δύο χειροβομβίδες προκαλώντας τον τραυματισμό 26 ατόμων.

Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν 26 άτομα, εκ των οποίων οι 6 σε σοβαρή κατάσταση. Όπως σημειώνουν τα τοπικά μέσα, το συμβάν έγινε την Παρασκευή γύρω στις 11:30.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ο σύμβουλος να μπαίνει σε μια μικρή αίθουσα, όπου κάθονται ήδη πολλοί άνθρωποι.

Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία, ο δράστης πετά στο πάτωμα χειροβομβίδες και ακολουθεί σειρά εκρήξεων, ενώ ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν πανικόβλητοι, προτού το βίντεο διακοπεί.

