Ουκρανία: Απομακρύνθηκε ο υπουργός Πολιτισμού για αλόγιστες σπατάλες

Το ουκρανικό κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία την απομάκρυνση του υπουργού Πολιτισμού Ολεξάντρ Τκατσένκο, λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του προέδρου Ζελένσκι.

⚡️Culture minister Tkachenko resigns.



Culture Minister Oleksandr Tkachenko announced on July 21 that he had submitted his resignation.



Photo: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images pic.twitter.com/A6yFucljO7